Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании специального командования для дальнобойных ударов по России.

«Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более существенно снизить военный потенциал РФ», — заявил он в обращении.

Кто возглавит структуру, он не уточнил, отметив лишь, что им станет «максимально опытный» человек.

«Сегодня есть новые результаты наших дальнобойных санкций против России: бензиновый кризис в России углубляется, что вполне справедливо», — добавил президент Украины.

Украинские беспилотники 6 июля атаковали Омскую область, находящуюся в 2,5 тысячи километров от границы. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших дронов, но несколько достигли нефтеперерабатывающего завода.