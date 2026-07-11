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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании специального командования для дальнобойных ударов по России.

«Это командование должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более существенно снизить военный потенциал РФ», — заявил он в обращении.

Кто возглавит структуру, он не уточнил, отметив лишь, что им станет «максимально опытный» человек.

«Сегодня есть новые результаты наших дальнобойных санкций против России: бензиновый кризис в России углубляется, что вполне справедливо», — добавил президент Украины.

Украинские беспилотники 6 июля атаковали Омскую область, находящуюся в 2,5 тысячи километров от границы. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших дронов, но несколько достигли нефтеперерабатывающего завода.

Тема: Спецоперация на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Мир
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