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Новак признал дефицит на топливном рынке из-за «прилетов» по НПЗ

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Дефицит на топливном рынке России сложился из-за «прилетов» по НПЗ, что приводит к их частичному выходу из строя, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — цитирует Новака ТАСС.

При этом, по его словам, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. Страна обеспечена в полном объеме.

«Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены», — отметил вице-премьер.

Новак заявлял, что внутренний рынок обеспечен горючим, «несмотря на ремонт ряда заводов».

Полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули около 80 регионов России.

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Экономика #Недра и ТЭК
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