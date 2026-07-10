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Украина сможет производить ракеты Patriot только через несколько лет

Источник:
Junge Welt
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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
Фото: Ministerie van Defensie / CC BY-SA 4.0

Украина не сможет наладить производство американских ракет–перехватчиков Patriot по лицензии США раньше 2029 года, пишет немецкое издание Junge Welt со ссылкой на экспертов.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал передать Украине лицензию на производство ракет к зенитно-ракетному комплексу Patriot

«Нет, это не переломный момент для украинской ПВО. В текущей фазе конфликта обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию на производство этих ракет не поможет Украине против российских атак баллистическими ракетами», — сказал один из экспертов.

Украина едва ли сможет использовать свои ракеты к Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас, отметили собеседники издания.

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По их словам, даже при оперативном создании необходимых производственных мощностей на организацию выпуска самой ракеты Patriot потребуется около двух лет, а на производство ее двигателя — примерно два с половиной года.

По оценке издания, США потребуется около трех лет для восстановления арсенала ракет Patriot, который значительно сократился после конфликта с Ираном.

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