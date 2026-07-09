Представлен первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Wink и НТВ выпустили первый тизер сериала «Трудно быть богом» (18+), основанного на культовый классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких.

Тизер озвучила Виктория Исакова — исполнительница роли доны Оканы, сообщил пресс-центр Ростелекома.

Сюжет знаком многим. В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским.

Роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он известен по фильму «Балканский рубеж». В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник и другие.

«Мое самое сильное детское впечатление от повести — возможность ощутить себя в шкуре разведчика на чужой средневековой планете. Именно это до сих пор кажется мне главным аттракционом истории», — поделился режиссер Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»).



В фильме создавали убедительный мира, продуманного во всех деталях — от астрофизики до религии, музыки, оружия и повседневной жизни.

Премьера состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ. Дата еще не объявлена.