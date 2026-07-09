НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Представлен первый тизер сериала «Трудно быть богом»

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Фото: © Wink

Wink и НТВ выпустили первый тизер сериала «Трудно быть богом» (18+), основанного на культовый классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких.

Тизер озвучила Виктория Исакова — исполнительница роли доны Оканы, сообщил пресс-центр Ростелекома.

Сюжет знаком многим. В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским.

Роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он известен по фильму «Балканский рубеж». В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник и другие.

«Мое самое сильное детское впечатление от повести — возможность ощутить себя в шкуре разведчика на чужой средневековой планете. Именно это до сих пор кажется мне главным аттракционом истории», — поделился режиссер Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»).

В фильме создавали убедительный мира, продуманного во всех деталях — от астрофизики до религии, музыки, оружия и повседневной жизни.

Премьера состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ. Дата еще не объявлена.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Вышел первый полноценный трейлер «Дюны 3»
Хоррор «Закулисье реальности» выйдет в расширенной версии
Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме Лунгина
Вин Дизель рассказал о старте съемок последнего «Форсажа»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Фейковое приложение «ГдеБЕНЗ» появилось в App Store
«ГдеБЕНЗ» сообщил о мощных атаках на сервис
Дроны долетели до Омского НПЗ
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль осмыслит слова Трампа о закрытии неба над Украиной
Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии дал два месяца на переговоры с Россией
ФСБ
ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов
Волейбол
Российские волейболисты вернулись в международный спорт
Самое обсуждаемое
46
Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну
29
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку