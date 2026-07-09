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Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии

Источник:
Sibnet.ru
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Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. На это, по некоторым данным, потратят 2 миллиарда рублей.

Депутаты получат премии не в конце года, как обычно, а в сентябре, сообщили «Ведомостям» пять депутатов со ссылкой на слова Володина с закрытой части пленарного заседания.

В бюджете нижней палаты удалось сэкономить 2 миллиарда рублей, они и пойдут на премии. Точная сумма премий каждому депутату неизвестна, но расчет будет индивидуальным. «Никто не знает, кому сколько капнет», – сказал один из источников «Ведомостей».

Теоретически каждый депутат может получить 4,6 миллиона рублей (если 2 миллиарда поделить на число действующих депутатов, то есть на 434).

Володин выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ, сообщил источник «Ъ» в нижней палате. Спикер также посетовал, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплата последних уже давно не соотносима с тем, сколько зарабатывают парламентарии.

Итоговое заседание Госдума восьмого созыва проведет 27 июля. Выборы в парламент запланированы на 20 сентября.

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