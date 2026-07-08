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Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир

Источник:
«Интерфакс»
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории могут ускорить процесс украинского урегулирования.

«Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь завершить конфликт», — приводит «Интерфакс» слова Трампа, сказанные им в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп вновь заявил, что он считает, что Зеленский хотел бы заключить соглашение о завершении конфликта.

Президент США также считает, что российская сторона меняет свои условия, необходимые для урегулирования украинского конфликта.

«Я думаю, что они меняются. Я думаю, что они становятся немного ближе к тому, чего вы хотите», — сказал Трамп.

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