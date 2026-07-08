Подсчитана стоимость дня путешествия по России летом

Средняя стоимость дня отдыха в популярных туристических местах России летом 2026 года составила 7,9 тысячи рублей, подсчитали аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло».

В эту сумму входят два приема пищи в кафе, ресторане или столовой на одного человека и проживание в отеле, апартаментах и других типах размещения в городе, приводит исследование «Лента.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гейзерное озеро Алтая: загадочный феномен

Дороже всего россиянам обойдется путешествие в Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков. Там средняя стоимость дня отдыха составляет 10-11 тысяч рублей.

В десятку направлений с самыми высокими ценами также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань, отмечается в исследовании.

А дешевле всего получится отдохнуть в Барнауле, Кемерово, Астрахани и Сургуте. Там средняя стоимость одного дня не превышает 6 тысяч рублей. В топ-10 бюджетных мест также вошли Томск, Иркуск, Омск, Вологда, Челябинск и Саратов.