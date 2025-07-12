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Гейзерное озеро на Алтае: пока неразгаданный феномен

Источник:
Sibnet.ru
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Гейзерное озеро на Алтае
Фото: © Sibnet.ru
Удивительное озеро притаилось в горах Алтая: по его бирюзовой поверхности расходятся круги, форма которых постоянно меняется. Как ученые объясняют феномен Гейзерного озера?

Гейзерное (его также называют Голубым, Серебряным, Оком Земли) озеро находится у подножья Северо-Чуйского Хребта в Улаганском районе Республики Алтай. Чтобы добраться до него, нужно проехать по Чуйскому тракту от поселка Акташ в сторону Кош-Агача около шести километров, а затем свернуть направо по указателям.

До озера по болотистой местности проложена деревянная тропа. Такой же настил огибает водоем. Проход платный — 150 рублей.

Загадка происхождения

Гейзерное озеро «открыли» в начале 2010-х годов, когда возле Акташа появились первые туристические базы. В Сети распространена версия, что оно появилось после сильнейшего землетрясения в Кош-Агаче в 2003 году.

«Это озеро представляет собой место разгрузки подземных вод. Если посмотреть на космоснимок или карту рельефа, то специалист увидит, что озеро образовалось в узле пересечения двух разломов», — прокомментировал Sibnet.ru заведующий лабораторией геоэлектрики ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Владимир Оленченко.

По его словам, первый — это крупная разломная зона, по которой закладывалась долина реки Мёны. Второй, более молодой разлом, сечет долину под острым углом с северо-запада на юго-восток. Узлы пересечения разломных зон являются наиболее проницаемыми структурами для подземных вод.

Геолог считает, что версия о недавнем возникновении Гейзерного озера несостоятельна. Деревья вокруг сильно старше 22 лет.

Гейзерное озеро на Алтае
Фото: © Sibnet.ru

Чтобы точнее ответить на вопрос о природе образования озера, нужны геофизические и геохимические исследования, отметил ученый.

Гейзерное озеро — никакой не гейзер, уточнил Оленченко. Гейзеры образуются в районах вулканической деятельности, это горячие источники, которые под большим давлением изливаются из недр. А давление формируется в камере под землей из-за закипания воды и превращения в пар, объяснил он.

На дне Гейзерного озера, напротив,  бьют холодные ключи: один большой и два поменьше. Вода закручивается воронки из глины, песка и ила, и на поверхности появляются причудливые рисунки из кругов. 

Загадка цвета

По словам геолога, цвет озера определяется минералами, которые находятся в глинистом иле на дне озера. Из-за этих же минералов и Катунь и Чуя приобретают изумрудный цвет глубокой осенью.

«Скорее всего это продукты разрушения зеленокаменных сланцев, которые содержат минералы — хлориты, имеющие зеленые оттенки. Источники подземных вод на дне озера перемешивают этот ил, что создает причудливые завораживающие узоры», — сказал Оленченко.

Гейзерное озеро на Алтае
Фото: © Sibnet.ru

Вода в озере, вероятнее всего, слабо минерализованная, предположил он. Но для точного ответа на вопрос о минерализации и составе солей надо отобрать пробы воды и провести химический анализ.

Гейзерное озеро удивительно еще и тем, что не замерзает зимой. Это тоже происходит из-за ключей, они непрерывно перемешивают воду.

«Максимальную плотность вода достигает при +4 градусах Цельсия. То есть на дне скапливается относительно теплая вода. Эту "теплую" воду поднимает к поверхности восходящий поток воды, вырывающийся из недр. "Теплая" вода препятствует формированию льда на поверхности озера зимой», — пояснил ученый. 

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Жизнь #Природа #Туризм #Республика Алтай
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