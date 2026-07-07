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МИД предупредил Прибалтику об опасности игр с огнем

Источник:
РИА Новости
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МИД России
Фото: Alvesgaspar / CC BY-SA 3.0

Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно», — сказал РИА Новости Галузин.

Накануне дипломат предупредил: Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках БПЛА по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.

В середине мая Служба внешней разведки сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.

Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Однако эти страны утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.

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