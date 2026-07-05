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Диетолог рекомендовала оптимальную суточную норму белка

Источник:
«Известия»
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Шашлык
Фото: © Sibnet.ru

Потребность организма в белке, который необходим для поддержания мышечной массы, меняется на протяжении жизни, рассказала доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Согласно рекомендациям специалистов, детям от 1 до 3 лет необходимо около 13–15% от калорийности рациона, подросткам — 1–1,2 грамма на 1 килограмм массы тела, а взрослым с низкой активностью — 0,8–1 грамм и до 1,5–2 граммов при активных силовых тренировках», — приводят «Известия» пояснение эксперта.

Для пожилых людей, по ее словам, норма возрастает до 1–1,2 грамма на 1 килограмм для профилактики потери мышечной массы (саркопении).

При этом, употребляя белковую пищу, важно избегать дефицита других жизненно важных нутриентов — клетчатки, сложных углеводов, витаминов и полезных жиров, подчеркнула специалист.

Белки, по словам диетолога, должны составлять 10–35% от общей калорийности, жиры — 20–35%, а углеводы — 45–65%.

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