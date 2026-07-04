Медведев простился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, видео он опубликовал в телеграм-канале.

Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате атак Израиля и США. Верховным лидером Ирана он стал в 1989 году, после того как скончался аятолла Рухолла Хомейни.

«Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы. <…> Эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами, и который в конечном счете победит», — сказал Медведев иранским телеканалам.

Гроб с телом аятоллы доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране. Рядом выставлены гробы погибших вместе с ним членов семьи — дочери, зятя, невестки и 14-месячной внучки.

На траурные церемонии прибыли более сотни иностранных делегаций. От России участие в церемонии прощания принял, помимо Медведева, министр энергетики Сергей Цивилев.

С 4 по 5 июля с Хаменеи может проститься каждый житель Ирана. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело доставят в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии.



На следующий день тело Али Хаменеи отправят в соседний Ирак, где организуют отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде.