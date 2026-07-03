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Экс-главе Росавиации предъявили обвинение в мошенничестве

Источник:
РБК
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Экс-глава Росавиации Александр Нерадько
Экс-глава Росавиации Александр Нерадько
Фото: © пресс-служба Кремля

Следствие предъявило бывшему главе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александру Нерадько обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие требует отправить Нерадько под стражу на два месяца. Соответствующее ходатайство рассмотрит Хорошевский районный суд Москвы.

Экс-главе Росавиации предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Он задержан.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, а новым главой Росавиации был назначен Дмитрий Ядров.

В последние годы работы Нерадько деятельность Росавиации неоднократно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. В 2022 году были возбуждены несколько уголовных дел в отношении сотрудников ведомства.

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