Следствие предъявило бывшему главе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александру Нерадько обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие требует отправить Нерадько под стражу на два месяца. Соответствующее ходатайство рассмотрит Хорошевский районный суд Москвы.

Экс-главе Росавиации предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Он задержан.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, а новым главой Росавиации был назначен Дмитрий Ядров.



В последние годы работы Нерадько деятельность Росавиации неоднократно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. В 2022 году были возбуждены несколько уголовных дел в отношении сотрудников ведомства.