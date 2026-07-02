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Гигантская активная область образовалась на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые зафиксировали аномальный рост активной области 4478 на Солнце, за последние сутки она достигла площади около 1550 единиц, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

По этому показателю она стала второй по величине за последние десять лет, уступая лишь знаменитой области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года и связанной с одной из самых мощных магнитных бурь последних десятилетий, отметили астрономы.

Параллельно продолжает расти область-компаньон 4479, находящаяся примерно в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна. Обе структуры демонстрируют рост вспышечной активности.

Астрономы прогнозируют, что 3 июля начнется поступление к Земле первых выбросов солнечной плазмы, ожидается геомагнитное воздействие уровня G2–G3, что может привести к умеренно сильным магнитным бурям.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆