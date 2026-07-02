Гигантская активная область образовалась на Солнце

Ученые зафиксировали аномальный рост активной области 4478 на Солнце, за последние сутки она достигла площади около 1550 единиц, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По этому показателю она стала второй по величине за последние десять лет, уступая лишь знаменитой области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года и связанной с одной из самых мощных магнитных бурь последних десятилетий, отметили астрономы.
Параллельно продолжает расти область-компаньон 4479, находящаяся примерно в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна. Обе структуры демонстрируют рост вспышечной активности.
Астрономы прогнозируют, что 3 июля начнется поступление к Земле первых выбросов солнечной плазмы, ожидается геомагнитное воздействие уровня G2–G3, что может привести к умеренно сильным магнитным бурям.SIBNET.RU В MAX