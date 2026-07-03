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Почему размеры автомобилей в миллиметрах

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru
Размеры автомобилей: длину, ширину, высоту и колесный просвет — представляют в миллиметрах. Почему приняли такой стандарт?

Миллиметр — базовая единица чертежей и конструкторской документации в машиностроении. Он позволяет записывать размеры целыми числами без десятичных дробей и достаточно точен для производства.

Поэтому длина автомобиля указывается как 4670 миллиметров, а не 4,67 метра или 467 сантиметров. Практика с течением времени перешла из инженерной документации в каталоги и технические характеристики.

Метр против дюйма

Автомобильная промышленность на заре использовала и дюймовую, и метрическую системы. Но постепенно для упрощения проектирования, производства и международной торговли все больше стран и компаний переходили на Международную систему единиц (СИ), где основной единицей длины был метр.

«Если автомобильная промышленность продолжит использовать дюймы, нация понесет огромные потери... было бы непростительно перед будущими поколениями, если мы не примем метрическую систему, чего бы это ни стоило», — говорил основатель компании Toyota Киитиро Тойода.

Он настоял на полном переходе производства на метрическую систему, несмотря на колоссальные затраты и необходимость замены всех чертежей, инструментов и оснастки.

Советская промышленность сразу развивалась в метрической системе. Для автомобилей Москвич-408, ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 «Волга» заводские характеристики уже публиковались в миллиметрах.

Унификация размеров автомобилей началась в 1960–1970-х годах. Ее закрепили в документах Международной организации по стандартизации (ISO), сейчас их насчитывают около 900.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом