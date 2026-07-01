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Чем пломбир отличается от другого мороженного

Источник:
Sibnet.ru
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Мороженое
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Пломбир отличается от других видов мороженого (молочного и сливочного) самым высоким содержанием молочного жира и более плотной, кремовой текстурой.

Главное отличие пломбира — жирность. В нем содержится от 12% до 20% молочного жира. В сливочном мороженом — 8–11,5%, а в молочном — не более 7,5%.

Высокая жирность определяет ключевые свойства пломбира, которые выделяют его среди других видов мороженого. Это плотная консистенция и однородная нежная текстура, без ледяных кристаллов.

И, главное, вкус — насыщенный кремово-сливочный. Он напоминает густые домашние сливки или топленое молоко. Сахар подчеркивает, но не заглушает вкусовые оттенки. В пломбире полностью отсутствует «водянистость», характерная для молочного мороженого.

Происхождение

Пломбир имеет французское происхождение. Его оригинальный рецепт сформировался в XIX век. И поначалу это был аристократический продукт. 

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Назван десерт в честь городка Пломбьер-ле-Бен. По преданию, в 1858 году в этом местечке местный кондитер угостил этим мороженым императора Наполеона III.

Знакомый миллионам советский пломбир появился в 1930-х годах, когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян привез американское оборудование и технологии в СССР.

Тогда же был зафиксирован строжайший стандарт пломбира: только натуральное цельное молоко, сливочное масло, сливки и ваниль.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой