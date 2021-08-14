Банан и сливки: как сделать мороженое дома

Чтобы сделать мороженое в домашних условиях, понадобятся простые продукты, при этом лакомство получится эксклюзивным и полностью натуральным.

Самый сложный в приготовлении — классический пломбир. В рецепте используются яйца, и готовить его нужно с термообработкой. Но у этого рецепта есть простые альтернативы.

Мороженое в магазинах делится на два вида — мягкое и закаленное. Закаленное производится из смеси, которую фризеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения.

Как приготовить пломбир дома

Для того чтобы приготовить дома пломбир, понадобятся:

Молоко — 250 миллилитров

Сливки жирностью от 33% — 250 миллилитров

Яичные желтки — 5 штук

Сахар — 90 граммов

Ванилин по вкусу

Довести молоко до кипения, снять с огня и остудить примерно до 36 градусов. Пока молоко остывает нужно смешать сахар, ванилин и яичные желтки и растереть добела. Когда молоко остынет до нужной температуры, постепенно ввести сахарно-яичную смесь, постоянно помешивая молоко.

Полученную смесь на водяной бане довести до кипения и варить до загустения, помешивая деревянной ложкой. Готовность можно проверить, проведя пальцем по ложке. Если остается четкий след — смесь готова.

Получившийся крем снять с огня, осудить до комнатной температуры и поставить в холодильник на пять-шесть часов, а лучше на ночь. Затем вынуть его из холодильника, добавить взбитые в густую пену сливки и перемешать.

После положить получившийся продукт в контейнер, закрыть пленкой или крышкой и убрать в морозилку на час. Через 60 минут вынуть, взбить миксером или блендером. Эту процедуру нужно повторить еще дважды, а затем убрать в морозилку на три часа.

Простой вариант домашнего мороженого

Рецепт «простого» пломбира не требует кипячения на паровой бане и длительной выдержки в морозилке. Для него потребуются:

Сливки 33% жирности— 300 граммов

Сгущенное молоко — 150 граммов

Ванилин по вкусу

Сгущенку и молоко соединить в кастрюле и варить на умеренном огне, пока сгущенка не растворится полностью. Снять смесь с огня и остудить. В это время взбить сливки до мягких пиков, соединить со смесью молока, сгущенки, добавить ванилин и тщательно все перемешать.

Убрать полученный продукт в морозилку на пять-шесть часов. Перед подачей подержать в холодильнике около 20 минут и подавать на стол. В этом рецепте обычное сгущенное молоко можно заменить на вареное.

Мороженое из йогурта

Этот рецепт самый простой из всех возможных:

Клубника — 500 граммов

Банан — 1 штука

Сахар — 90 граммов

Натуральный йогурт — 100 граммов

Фрукты порезать крупными кусочками и заморозить. Вынуть из морозилки, поместить в блендер, туда же — йогурт и сахар. Все взбить до однородной массы, выложить в контейнер, накрыть крышкой и поставить в холодильник на два три часа. После этого можно подавать к столу.

Такое мороженое больше напоминает смузи, но оно получается более гладким и густым. Сахар в этом рецепте можно заменить двумя столовыми ложками меда, и получится десерт для тех, кто придерживается принципов правильного питания.