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ЦБ усилил защиту клиентов микрофинансовых организаций

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Банк России
Фото: © Банк России

Новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций начал действовать с июля. МФО запрещено незаметно навязывать услуги.

Теперь микрофинансовые организации не смогут проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, например, страхования, не только при заключении договора займа, но и на других этапах жизненного цикла займа, говорится в документе ЦБ.

Стандарт обязывает микрофинансистов предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.

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МФО запретили с помощью различных визуальных приемов (цвет, размер или вид шрифта и так далее) акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные.

За нарушение стандарта кредиторам грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей и предписания, которые могут привести к закрытию бизнеса, подчеркнули в ЦБ.

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Экономика #Деньги #Законы
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