Корсаки из Новосибирского зоопарка впервые стали родителями. ФОТО

Долгожданное пополнение произошло у пары корсаков (степных лисиц) в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения и поделилась фотографиями.

Маленькие корсаки появились на свет 22 мая. Для пары корсаков это первый опыт, поэтому зоологи месяц не беспокоили животных. Когда же провели осмотр, выяснили, что родились самец и самочка.

Корсак, или степная лисица — обитатель засушливых зон Азии и юго-востока Европы. Животные отличаются от обыкновенных лисиц более миниатюрным телосложением, длинными лапами и очень крупными ушами, которые помогают им улавливать малейший шорох грызунов под землей. Могут долгое время обходиться без воды, получая необходимую влагу из пищи.

«Несмотря на свой размер, корсак — настоящий хищник. Быстрый, тихий, осмотрительный — он выходит на охоту в сумерках или ночью и способен не просто осторожно подкрасться к жертве, но и преследовать ее», — отметили в зоопарке.