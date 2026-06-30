Стало известно о планах властей снизить стандарты топлива до «Евро-2»

Правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до «Евро-2», продажу которого запретили в 2013 году. Это даст сотни тысяч тонн бензина в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным.

Правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ», видевший проект постановления.

Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Также может быть разрешен импорт бензина с этими характеристиками.

Действующий технический регламент предусматривает для бензина и дизтоплива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 миллиграммов на 1 килограмм, а для «Евро-2» — 500 миллиграммов на 1 килограмм. Для бензина «Евро-2» также допускается содержание большей доли бензола, а для дизтоплива — снижение цетанового числа — характеристики воспламеняемости. Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.

Осенью 2025 года правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3».