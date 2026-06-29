Андреасян взялся за «Двенадцать стульев»

Режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», сейчас проект на стадии кастинга.

«12 стульев! Моя следующая работа в рамках экранизации классики!» — написал Андреасян в телеграм-канале.

По словам режиссера, съемки стартуют летом 2027 года. Андреасян поинтересовался у подписчиков, кто из актеров идеально подойдет на роли на Бендера и Воробьянинова.

Андреасян начинал с комедий («Служебный роман. Наше время», «Беременный»), пробовал себя в драмах («Непрощенный») и триллерах («Чикатило»). Сейчас взялся за русскую и советскую классику: «Онегин», «Сказка о царе Салтане», «Простоквашино». Сейчас у него в работе новая экранизация романа Льва Толстого «Война и мир».

Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» вышел в 1928 году. В советские годы было две экранизации: картина Леонида Гайдая (1971 год) с Арчилом Гомиашвили и Сергеем Филипповым в главных ролях и телефильм Марка Захарова (1976 год) с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым.