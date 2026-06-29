НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на продукты проконтролируют по «всей цепочке»

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Подсолнечное масло
Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, дающий возможность с помощью данных Федеральной налоговой службы (ФНС) мониторить формирование цен на продукты по «всей цепочке».

Государство сталкивается с необходимостью реагировать на подорожание продуктов. Но анализ ценообразования строится на косвенных данных, экспертных оценках и запросах регуляторов участникам рынка. Новый механизм должен даст возможность видеть ситуацию в режиме реального времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда закончится дефицит бензина

Новые законы дадут правительству детальную картину того, как формируется цена продуктов на пути от производителя до полки магазина. Власти рассчитывают, что доступ к первичным данным позволит не просто фиксировать рост цен, а понимать, где именно в цепочке возникает дополнительная стоимость, говорится в пояснительной записке.

Одновременно предлагается скорректировать нормы Налогового кодекса, чтобы передача таких данных не нарушала режим налоговой тайны. Доступ к ним внутри ведомств получат только уполномоченные должностные лица.

Еще по теме
Из чего делают лимонную кислоту
Бензин про запас: как выбрать и сколько хранить канистру
Россельхознадзор объяснил ввод ограничений на армянские товары
Первые выращенные в России бананы отправили на экспертизу
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда в России закончится дефицит бензина
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Гигантское живое существо нашли у побережья Новой Зеландии
Новак оценил запасы топлива в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Фокус в том что искусственный рост цен не захочет возвращаться обратно.

_ASUS__

слабоумная нацистская украина на балансе западного налогоплательщика ... т.е. западный налогоплательщик...

qseft

А что ему в уныние впадать,наше (ваше) руководство это представители крупного капитала ,буржуи по сути...

_ASUS__

вам надо своим примером показать как нужно ... а то ты советуешь но сам не делаешь ... вот это действительно...