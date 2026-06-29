Цены на продукты проконтролируют по «всей цепочке»

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, дающий возможность с помощью данных Федеральной налоговой службы (ФНС) мониторить формирование цен на продукты по «всей цепочке».
Государство сталкивается с необходимостью реагировать на подорожание продуктов. Но анализ ценообразования строится на косвенных данных, экспертных оценках и запросах регуляторов участникам рынка. Новый механизм должен даст возможность видеть ситуацию в режиме реального времени.
Новые законы дадут правительству детальную картину того, как
формируется цена продуктов на пути от производителя до полки магазина. Власти
рассчитывают, что доступ к первичным данным позволит не просто фиксировать рост
цен, а понимать, где именно в цепочке возникает дополнительная стоимость, говорится
в пояснительной записке.
Одновременно предлагается скорректировать нормы Налогового кодекса, чтобы передача таких данных не нарушала режим налоговой тайны. Доступ к ним внутри ведомств получат только уполномоченные должностные лица.