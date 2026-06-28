Автошколы введут программы праворульного вождения

Программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем, могут появиться в автошколах некоторых регионов России. Это следует из утвержденного правительством РФ документа.

Российские власти изучат, насколько целесообразно разработать примерные программы и реализовывать их в регионах, где значительная доля автопарка — с правым рулем, приводит ТАСС содержание документа.

Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%, рассказал кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев,

Единый рейтинг автошкол появился в России



По его словам, при такой высокой доле машин с правым рулем в регионе, конечно, есть необходимость проходить практику вождения машин для сложных условий управления.



В целом по России доля праворульных машин от всего автопарка — около 8%, от вторичного рынка — 12,2%.