Единый рейтинг автошкол появился в России

Разработанный МВД список критериев, на основе которых в России сформируют единый рейтинг автошкол, вступает в силу 28 мая. Документ ранее был опубликован на портале правовой информации.
Ожидается, что новая система повысит качество обучения и обострит конкуренцию между организациями, которые занимаются подготовкой водителей. Рейтинг поможет с выбором лучшего учебного заведения.
Среди критериев оценки эффективности:
- доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;
- доля выпускников, не прошедших тест;
- количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.
Первый полноценный отчет сформируют по итогам 2027 года. Показатели для рейтинга автошкол будут формировать ежегодно не позднее 15 февраля и размещать публично на специальном ресурсе, документ станет доступен всем пользователям.