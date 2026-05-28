НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Единый рейтинг автошкол появился в России

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Единый рейтинг автошкол запустили в России
Фото: © Sibnet.ru

Разработанный МВД список критериев, на основе которых в России сформируют единый рейтинг автошкол, вступает в силу 28 мая. Документ ранее был опубликован на портале правовой информации.

Ожидается, что новая система повысит качество обучения и обострит конкуренцию между организациями, которые занимаются подготовкой водителей. Рейтинг поможет с выбором лучшего учебного заведения.

Среди критериев оценки эффективности:

  • доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;
  • доля выпускников, не прошедших тест;
  • количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.

Первый полноценный отчет сформируют по итогам 2027 года. Показатели для рейтинга автошкол будут формировать ежегодно не позднее 15 февраля и размещать публично на специальном ресурсе, документ станет доступен всем пользователям.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Мотоциклистам предложили ездить по выделенным полосам
Депутат обозначил срок снижения тарифа ОСАГО в Новосибирске
Изменились правила сдачи экзамена на права
Изменена процедура освидетельствования водителей на алкоголь
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Обсуждение (0)
Картина дня
Владимир Путин улетел в Казахстан
Владимир Путин улетел в Казахстан
Газпром
Россия сделала Армении «газовое предупреждение»
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали о приказе Зеленского готовиться к трем годам боев
ВС РФ в Приднестровье
МИД назвал условия для вывода российских войск из Приднестровья
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

Я так сразу и подумал, что США в целях самообороны напали на государство, находящееся в 11 000 км от...

Батя на диване

У деда крыша поехала,зачем давать таким голос? За собак нас держит? заслужить....

rumatam

ничего из фантастики не напоминает?

Uynachalnica

Красава, а о доходах провайдеров и государства подумал, сколько миллиардов бюджет недосчитается?