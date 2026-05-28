Единый рейтинг автошкол появился в России

Разработанный МВД список критериев, на основе которых в России сформируют единый рейтинг автошкол, вступает в силу 28 мая. Документ ранее был опубликован на портале правовой информации.

Ожидается, что новая система повысит качество обучения и обострит конкуренцию между организациями, которые занимаются подготовкой водителей. Рейтинг поможет с выбором лучшего учебного заведения.

Среди критериев оценки эффективности:

доля выпускников, сдавших экзамены с первой попытки;

доля выпускников, не прошедших тест;

количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками со стажем вождения до двух лет.

Первый полноценный отчет сформируют по итогам 2027 года. Показатели для рейтинга автошкол будут формировать ежегодно не позднее 15 февраля и размещать публично на специальном ресурсе, документ станет доступен всем пользователям.

