Земляне увидят редкое сближение Марса и Плеяд

Редкое астрономическое событие произойдет утром 28 июня — планета Марс пройдет в непосредственной близости от звездного скопления Плеяды, также известного как «Семь Сестер».

Фото : NASA

Пик сближения двух объектов начнется перед рассветом, планета и звездное скопление визуально выстроятся на одной линии с Землей, при этом наблюдать красивое зрелище можно будет невооруженным глазом.

Событие произойдет в восточной части неба. В этот момент расстояние между объектами составит всего около 4,3 градуса — это примерно как ширина трех пальцев на вытянутой руке. Сближение можно наблюдать несколько ночей — по 2 июля.

Марс в виде красноватой точки света приблизится к плотной группе шести-семи звезд бело-голубого цвета, похожих на крошечный размытый ковшик. Контраст между постоянным свечением планеты и мерцанием окружающих звезд создаст красивое визуальное сочетание.

Плеяды — самое яркое скопление в ночном небе. Исторически его называли «Семью Сестрами», однако человек с обычным зрением видит на небе четко только шесть звезд. Ученые предполагают, что в древности одна из звезд «семерки» сияла значительно ярче.

Сближение — исключительно оптический эффект, так как в действительности Марс и скопление разделены огромными расстояниями. Следующее сравнимое по видимости сближение Марса и Плеяд ожидается не раньше 2034 года.