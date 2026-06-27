Новую пенсионную реформу запустят в России

Запуск новой пенсионной программы готовится в России осенью 2026 года, она позволит наемным работникам формировать дополнительный капитал за счет корпоративных отчислений.

Ключевая особенность новой программы — автоматическое подключение всех сотрудников при приеме на работу, рассказал агентству «Прайм» завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Человека включат в так называемую установленную пенсионную программу (УПП) по умолчанию, однако с правом в любой момент отказаться. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде.

В свою очередь, фонд станет инвестировать полученные средства для защиты от инфляции. Выплаты начнут поступать участнику программы по достижении пенсионного возраста, отметил эксперт.

Массовое участие работающих граждан в новой программе повысит инвестиционную активность внутри страны, а также позволит преодолеть проблему низких коэффициентов замещения утраченного заработка россиян на пенсии.

Сейчас в России средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч рублей — таким образом, доход человека после завершения трудовой деятельности сокращается примерно в четыре раза.