НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новую пенсионную реформу запустят в России

Источник:
«Прайм»
736 2
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Запуск новой пенсионной программы готовится в России осенью 2026 года, она позволит наемным работникам формировать дополнительный капитал за счет корпоративных отчислений.

Ключевая особенность новой программы — автоматическое подключение всех сотрудников при приеме на работу, рассказал агентству «Прайм» завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Человека включат в так называемую установленную пенсионную программу (УПП) по умолчанию, однако с правом в любой момент отказаться. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде.

В свою очередь, фонд станет инвестировать полученные средства для защиты от инфляции. Выплаты начнут поступать участнику программы по достижении пенсионного возраста, отметил эксперт.

Массовое участие работающих граждан в новой программе повысит инвестиционную активность внутри страны, а также позволит преодолеть проблему низких коэффициентов замещения утраченного заработка россиян на пенсии.

Сейчас в России средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч рублей — таким образом, доход человека после завершения трудовой деятельности сокращается примерно в четыре раза.

Еще по теме
Порядок назначения пенсий изменят в России
Россияне забрали из банков полтриллиона рублей
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
Появился новый инструмент для улучшения жилищных условий
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда в России закончится дефицит бензина
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной
Обсуждение (2)
Картина дня
Армия Украины
ВСУ понесли большие потери в Сумской области
Евросоюз (Европарламент)
Антироссийские санкции оказались лишенными юридической силы
Главком ВСУ Александр Сырский
Конфликт на Украине сравнили с Первой мировой
Черная дыра (космос)
Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Фокус в том что искусственный рост цен не захочет возвращаться обратно.

qseft

А что ему в уныние впадать,наше (ваше) руководство это представители крупного капитала ,буржуи по сути...

andrei703333

Хуавэй надо брать или другие китайцы, а не эту шляпу эйпл за 150К

qseft

Чего,чего они то-же самое говорили году в 15-17 когда суперджет построили,сказали что он полностью наш...