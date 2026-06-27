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ГИБДД проведет тотальные проверки на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Учения мчс в метро
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ГИБДД проведет масштабные рейды и сплошные проверки водителей на дорогах страны 26 по 28 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. В ходе сплошных проверок полицейские планируют останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя.

Ведомство также призвало граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону 102 или единому номеру экстренных служб 112.

Госавтоинспекция напомнила, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования влечет за собой лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет и значительный штраф, а в ряде случаев — привлечение к уголовной ответственности.

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