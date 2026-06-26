Гигантское живое существо нашли у побережья Новой Зеландии

Ученые обнаружили гигантский черный коралл у побережья Новой Зеландии. Его высота превышает четыре метра, а возраст оценивается в 400 лет, сообщает пресс-служба Victoria University of Wellington.

Организм может быть одним из крупнейших черных кораллов, когда-либо зафиксированных в водах Новой Зеландии. Большинство черных кораллов, встречающихся при погружениях, небольшие, а крупные обычно не превышают двух метров в высоту.

Особую ценность находке придает то, что черные кораллы растут очень медленно. Крупные колонии играют ключевую роль в воспроизводстве вида, служа важным источником размножения.

Вопреки названию, черный коралл снаружи не выглядит черным — снаружи он белый, а черным является лишь внутренний скелет. Вид охраняется законом Новой Зеландии о дикой природе.