Новосибирский зоопарк похвастался камышовыми котятами. ФОТО

Три камышовых котенка разных окрасов, в том числе редкого черного, родились в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило — учреждение показало их на фото.

Новосибирская пара камышовых котов разная по окрасу: самец черный, самка — рыжая. И котята родились тоже разных окрасов. Одна самочка — рыжая, вторая — черная, самец тоже черный.

Черные камышовые котята в природе встречается редко, это связано с меланизмом — генетической мутацией, усиливающей выработку темного пигмента. В природе такие особи редко выживают, так как такой окрас не обеспечивает им должной маскировки.

Характерная особенность этого вида диких кошек — небольшие кисточки на кончиках ушей, придающие коту внешнее сходство с дикой рысью. Именно за это качество животное и получило второе название — болотная рысь.

Котята родились 18 апреля и уже подросли: они активны, с интересом исследуют вольер и весело играют с мамой. Зоологи постепенно начинают переводить их на взрослый рацион: добавлять мясные прикормы и следить за тем, чтобы питание было полноценным и соответствовало возрасту. Все малыши регулярно проходят ветеринарный осмотр и получают необходимый уход.