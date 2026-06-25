Загадочный сигнал из космоса достиг Земли

Рентгеновский космический телескоп Einstein Probe на орбите Земли зафиксировал «невозможную» вспышку EP240305a, которая не соответствует ни одному известному типу астрофизических событий. Статья астрономов опубликована журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сигнал был обнаружен 5 марта 2024 года в виде двух коротких, но мощных рентгеновских вспышек. Он демонстрирует все признаки мощного гамма-всплеска, за исключением самого главного — гамма-излучения.

Все признаки указывали на сложную эволюцию струи вещества, выброшенного в космос. Дополнительные наблюдения зафиксировали слабый инфракрасный сигнал в области источника, но при этом в оптическом диапазоне объект не был обнаружен.

Ученые сравнили сигнал с известными явлениями — от приливного разрушения звезды черной дырой до термоядерных вспышек на нейтронных звездах. Однако событие не подходило ни под один из критериев из-за своей уникальности.

Фактически, EP240305a представляет собой первый в своем роде «темный» гамма-взрыв — он выглядит и ведет себя как гамма-всплеск, но невидим в соответствующем диапазоне. Однако его природа остается загадкой, а окончательная классификация еще впереди.