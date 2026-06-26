Что означают проценты дождя в прогнозе погоды

Вероятность дождя — 30%, что это значит? Дождь ожидается на 30% территории или будет идти столько времени? На самом деле процент означает вероятность того, что в указанном месте в течение определенного периода выпадут осадки.

Общепринятный взгляд на проценты в метеопрогнозах пошатнулся после недостоверных роликов в TikTok. По версии авторов видео, 30% в прогнозе означает, что дождь со 100% процентной вероятностью пройдет на 30% территории. Позже появилась версия, что процент означает силу осадков. Например, 10% это моросящий дождик, а 90% — жуткий ливень. И то, и другое заблуждение.

«Вопреки утверждениям пользователей социальных сетей, вероятность дождя, выраженная в процентах, в прогнозе погоды относится к вероятности выпадения осадков в определенном месте в течение определенного периода времени», — заявила Национальная метеорологическая служба США в материале международной фактчекинговой платформы Snopes.com.

PoP

Западные метеорологические службы используют при прогнозировании осадков термин Probability of Precipitation (PoP, вероятность осадков). PoP — технически определяется как вероятность (в процентах) выпадения измеримого количества осадков (≥ 0,01 дюйма, или 0,25 миллиметра) в любой точке зоны прогноза за указанный период времени.

Разные числовые значения PoP соотносятся с конкретными словесными формулировками в прогнозах погоды:

— локальные дожди— небольшая вероятность осадков (Slight Chance), локальные, разрозненные дожди (Isolated)— вероятно будут (Chance), кратковременные, прерывистые дожди (Scattered)— скорее всего будут (Likely), сильные дожди (Numerous)

Для высоких вероятностей (80% и выше) используют специфические термины, чтобы описать, как именно будут идти осадки: временами (occasional), с перерывами (intermittent) или периодами (periods of).

Местами и временами

Прогнозы Российского гидрометцентра используют термины в «отдельных районах», «местами», «временами». Эти термины подразумевают, что ожидаемое явление погоды будет наблюдаться не более чем на 50% от общей площади. Так же в прогнозах указывают вид и количество осадков за 12 часов:

Небольшой, слабый, моросящий — выпадет 0,0-2 мм осадков

Дождь, осадки — 3-14 мм

Сильный дождь, ливень — 15-49 мм

Если в российском погодном сервисе вероятность осадков указана в процентах, то это понимается так же, как и в международной практике: вероятность того, что в данной точке в указанный период времени выпадут измеримые осадки.

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