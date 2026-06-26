НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что означают проценты дождя в прогнозе погоды

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Дождь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Вероятность дождя — 30%, что это значит? Дождь ожидается на 30% территории или будет идти столько времени? На самом деле процент означает вероятность того, что в указанном месте в течение определенного периода выпадут осадки.

Общепринятный взгляд на проценты в метеопрогнозах пошатнулся после недостоверных роликов в TikTok. По версии авторов видео, 30% в прогнозе означает, что дождь со 100% процентной вероятностью пройдет на 30% территории. Позже появилась версия, что процент означает силу осадков. Например, 10% это моросящий дождик, а 90% — жуткий ливень. И то, и другое заблуждение.

«Вопреки утверждениям пользователей социальных сетей, вероятность дождя, выраженная в процентах, в прогнозе погоды относится к вероятности выпадения осадков в определенном месте в течение определенного периода времени», — заявила Национальная метеорологическая служба США в материале международной фактчекинговой платформы Snopes.com.

PoP

Западные метеорологические службы используют при прогнозировании осадков термин Probability of Precipitation (PoP, вероятность осадков). PoP — технически определяется как вероятность (в процентах) выпадения измеримого количества осадков (≥ 0,01 дюйма, или 0,25 миллиметра) в любой точке зоны прогноза за указанный период времени.

Разные числовые значения PoP соотносятся с конкретными словесными формулировками в прогнозах погоды:

10% — локальные дожди
20% — небольшая вероятность осадков (Slight Chance), локальные, разрозненные дожди (Isolated)
30-50% — вероятно будут (Chance), кратковременные, прерывистые дожди (Scattered)
60-70% — скорее всего будут (Likely), сильные дожди (Numerous)

Для высоких вероятностей (80% и выше) используют специфические термины, чтобы описать, как именно будут идти осадки: временами (occasional), с перерывами (intermittent) или периодами (periods of).

Местами и временами

Прогнозы Российского гидрометцентра используют термины в «отдельных районах», «местами», «временами». Эти термины подразумевают, что ожидаемое явление погоды будет наблюдаться не более чем на 50% от общей площади. Так же в прогнозах указывают вид и количество осадков за 12 часов:

Небольшой, слабый, моросящий — выпадет 0,0-2 мм осадков
Дождь, осадки — 3-14 мм
Сильный дождь, ливень — 15-49 мм

Если в российском погодном сервисе вероятность осадков указана в процентах, то это понимается так же, как и в международной практике: вероятность того, что в данной точке в указанный период времени выпадут измеримые осадки.
SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Жара 2026 года: как Эль-Ниньо меняет погоду на планете
Дым красноярских пожаров дошел до Новосибирска и Томска
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
Редчайшее «облако апокалипсиса» накрыло Небраску. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Погода #Интересно
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (0)
Картина дня
Билл Гейтс
Билл Гейтс раскрыл подробности о «русских любовницах»
МИД России
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Магазин приложений App Store
Приложения VK пропали из российского AppStore
Заправка
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
37
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
24
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене