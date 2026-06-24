Украине выдали огромный кредит за счет России

Страны G7 предоставили Киеву кредиты на общую сумму 45,5 миллиарда долларов, следует из данных Минфина Украины. Средства поступили за счет доходов от заблокированных российских активов.

Соответствующая сумма была достигнута в конце мая. От США по этой схеме поступило всего 1 миллиард долларов. Остальные государства G7 направили Киеву 37,9 миллиарда в 2025 году и еще 6,6 миллиарда — в 2026 году.

После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году Европейский союз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. В настоящее время порядка 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийской Euroclear.

В 2024 году страны G7 одобрила предоставление кредита Украине на сумму в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов России.