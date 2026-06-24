НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стало известно о словах Трампа Зеленскому действовать «смелее»

Источник:
Sibnet.ru
214 1
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп в частном порядке посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать «смелее» в отношении России, чтобы подтолкнуть Москву к содержательным переговорам, заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Трамп говорит, что на самом деле не верит, что (президент РФ Владимир) Путин сделает хоть что-нибудь без давления», — цитирует Kyiv Independent чиновника, знакомого с ходом недавней встречи Трампа и Зеленского.

Американские чиновники не стали прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли Трамп удары ВСУ вглубь российской территории, но подтвердили, что он считает силу ключевым фактором.

«Президент верит в мир через силу», — заявил один из них.

Зеленский ранее говорил, что в отдельных телефонных разговорах Трампа с ним и Путиным накануне саммита G7 якобы обсуждалась возможность трехсторонней встречи в США. Помощник президента России Юрий Ушаков опровергал, что Путин и Трамп обсуждали возможность организации такой встречи в США.

Еще по теме
Лавров назвал Зеленского фюрером
СК установил исполнителей атаки на автобус с детьми под Брянском
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Британии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский
Трамп негласно призвал Зеленского действовать «смелее»
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Поврежденный автобус, в котором ехали дети из Белоруссии
СК установил исполнителей атаки на автобус с детьми под Брянском
Комета 3I/ATLAS
Объект 3I/ATLAS посчитали свидетелем рождения Вселенной
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки