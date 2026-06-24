Стало известно о словах Трампа Зеленскому действовать «смелее»

Президент США Дональд Трамп в частном порядке посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать «смелее» в отношении России, чтобы подтолкнуть Москву к содержательным переговорам, заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Трамп говорит, что на самом деле не верит, что (президент РФ Владимир) Путин сделает хоть что-нибудь без давления», — цитирует Kyiv Independent чиновника, знакомого с ходом недавней встречи Трампа и Зеленского.

Американские чиновники не стали прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли Трамп удары ВСУ вглубь российской территории, но подтвердили, что он считает силу ключевым фактором.

«Президент верит в мир через силу», — заявил один из них.

Зеленский ранее говорил, что в отдельных телефонных разговорах Трампа с ним и Путиным накануне саммита G7 якобы обсуждалась возможность трехсторонней встречи в США. Помощник президента России Юрий Ушаков опровергал, что Путин и Трамп обсуждали возможность организации такой встречи в США.