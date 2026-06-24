Где дуют самые сильные ветра

Самые мощные на Земле ветра дуют над Гренландией — их скорость достигает 400 километров в час. Максимальные скорости ветра фиксируются в нижних слоях стратосферы, на высоте около 10 километров.

Рекордная сила ветра над огромным островом объясняется тем, что здесь сталкиваются два контрастных воздушных потока — холодный воздух из Арктики и теплый поток с юго-запада, приносимый океаническим течением Гольфстрим.

Чем больше перепад температур, тем выше скорость воздуха. Именно над Гренландией этот перепад достигает максимума. Пилоты коммерческих авиалайнеров регулярно используют эти мощные попутные ветры для экономии топлива и сокращения времени полета.

Но если Гренландия лидирует по скорости ветров в верхних слоях атмосферы, то у самой поверхности Земли самые сильные ветра дуют в Антарктиде. На ледяном континенте механизм возникновения мощных ветров совсем иной.

Там дуют так называемые стоковые ветры. Это холодный и плотный воздух, который под действием силы тяжести стекает с высокого ледяного плато к побережью. На крутых склонах он разгоняется до 320 километров в час.

Если взять Солнечную систему целиком, самые сильные ветра наблюдаются на Нептуне — их скорость достигает 2 тысяч километров в час. Быстрое вращение планеты и мощный внутренний нагрев создают огромные перепады давления, разгоняющие атмосферные потоки.