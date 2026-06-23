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Бизнес избавят от бессмысленных штрафов

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Госдума на ближайших пленарных заседаниях рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект об избавлении мелкого бизнеса от штрафов за задержку налоговых деклараций.

Существующие «копеечные» штрафы в размере от 300 до 500 рублей для бизнеса за просроченные декларации абсолютно неэффективны, считают авторы законопроекта. Расходы на протоколы, почтовые отправления и судебные процедуры кратно превышают доходы, поступающие в бюджет от этих взысканий, говорится в пояснительной записке.

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«Мы должны избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку. Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания 300 рублей», — сказал ранее глава комитета по госстроительству и законодательству ГД Павел Крашенинников.

Кроме того, по его словам, Налоговый кодекс уже содержит более жесткие и действенные механизмы контроля, включая блокировку банковских счетов и крупные оборотные штрафы.

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