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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Четыре человека погибли при налете украинских беспилотников на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеских БПЛА, <...> к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. <...> Четыре человека погибли, 28 получили ранения, — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнили в Минздраве Крыма, в местные больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Из-за повреждения в электросетях в Крыму частично пропал свет. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. В центре Севастополя беспилотник упал на крышу многоквартирного дома. В городе также ввели график временного отключения электроэнергии.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе.

Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.

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