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Почему ванилин отпугивает мошек

Источник:
Sibnet.ru
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Гнус
Фото: © pofoto.club

Жители многих регионов России летом страдают от мошек и сметают из магазинов ванилин, считая его безопасным средством защиты от насекомых. Но отпугивает ли мошек ванилин на самом деле?

Мошки ванилина не боятся. Он работает по-другому. Ванилин маскирует запахи, привлекающие насекомых. Мошки находят человека по запахам пота, углекислого газа и другим, а сильный аромат ванили способен частично перекрывать эти сигналы и затруднять поиск источника.

Ванилин лучше действует в сочетании с эфирными маслами гвоздики, цитронеллы, эвкалипта и лаванды, показали научные исследования. Ученые связывают это с тем, что ванилин уменьшает скорость испарения летучих компонентов, благодаря чему отпугивающий эффект сохраняется дольше.

Эффективен только чистый кристаллический ванилин. Ванильный сахар, наоборот, будет привлекать мошкару сладостью.

Самый популярный способ — развести один пакетик (15-20 граммов) ванилина в литре теплой воды и перелить в пульверизатор. Также можно добавить порошок в любой детский крем. Затем опрыскать или намазать кожу.

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Топ комментариев

Алекс555

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Spectre32

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колобок11

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ДЕК-23-пер

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