Россияне зажгут поминальные свечи

Мемориальная акция «Свеча памяти» пройдет в России. Зажгутся свечи в память о 27 миллионах людей, ушедших из жизни в годы Великой Отечественной войны.

Акция общенародного единства и скорби состоится в ночь с 21 на 22 июня — поминальные свечи зажгутся в знак уважения к памяти тех, кто отдал свои жизни на полях боевой славы, защищая Родину.

Впервые акцию провели в 2004 году активисты молодежного творческого объединения «Люди в черном» и артисты Экспериментального Шекспировского театра. Они прошли по центру Тюмени с зажженными свечами в память о жертвах Великой Отечественной.

Свечи памяти можно зажечь дома, в церкви, у памятников или мемориалов. Существуют альтернативные способы принять участие в акции «Свеча памяти» — так, можно зажечь свечу в интернете.

Организаторы рекомендуют сфотографировать настоящую горящую свечу и выложить фото в любых социальных сетях с хештегом #свечапамяти. Также существует сайт «Свеча памяти», на котором можно будет зажечь виртуальную свечу.