Наступит самый длинный день в году

Летнее солнцестояние в 2026 году наступит 21 июня — в этот день в Северном полушарии будет самый длинный день и самая короткая ночь.

Так, 21 июня 2026 года длина светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты, в Петербурге — 18 часов 48 минут, в Новосибирске — 17 часов 23 минуты. Продолжительность ночи составит чуть больше шести часов.

Продолжительность дня напрямую зависит от географической широты — чем севернее населенный пункт, тем дольше Солнце остается над горизонтом. После летнего солнцестояния световой день начнет убывать.

Точное время астрономического события — 11.24 по московскому времени, в этот момент Солнце находится прямо над тропиком Рака и достигает максимальной высоты над горизонтом для наблюдателей соответствующего полушария, которое получает больше всего дневного света.

Летнее солнцестояние в Северном и Южном полушариях происходит в разное время. В Северном полушарии летнее солнцестояние приходится на июнь, а в Южном полушарии — на декабрь. В Северном полушарии этот день самый длинный, а в Южном — самый короткий.

Солнцестояния происходят из-за наклона оси вращения Земли по отношению к орбите планеты вокруг Солнца. Северное полушарие наклонено к Солнцу в течение одной половины года, Южное — в течение другой.

Без наклона оси на планете не было бы смены времен года, Земля получала бы одинаковое количество солнечного света.