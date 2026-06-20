НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Невозможный объект нашли внутри марсианского метеорита

Источник:
Geochemical Perspectives Letters
347 0

Международная группа ученых вскрыла марсианский метеорит NWA 8171 и обнаружила внутри него невозможный объект — гранат. Статья исследователей опубликована журналом Geochemical Perspectives Letters.

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Значение находки огромное — этот минерал образуется на Земле в условиях сильного нагрева, давления или химических изменений. Однако на Марсе подходящих геологических условий для появления граната попросту нет.

Найденный минерал принадлежит к разновидности андрадит — желтовато-зеленоватой форме граната, богатой железом. Ученые из-за цвета сначала приняли найденные фрагменты за пироксен, однако повторный анализ опроверг их первоначальные предположения.

Теперь исследователи намерены выяснить, как в NWA 8171 попал невозможный минерал. Возможно, он образовался в результате удара метеорита или вообще образовался на другой планете.

Для этого они проведут изотопный анализ образцов. Если гранат имеет марсианское происхождение, это полностью поменяет представления о геологическом прошлом Марса.

Тема: Человек и космос
Земля удалится от Солнца на максимальное расстояние
Древняя галактика отправила сигнал рекордной мощности
Плазменное облако вызовет магнитную бурю
Следы исчезнувшей планеты обнаружили в Солнечной системе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Roblox запустил возрастные аккаунты для игроков
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского лишили Ордена Белого орла
Украина, Донбасс
Подсчитано количество покинувших Украину граждан
Футбол
Стали известны первые неудачники ЧМ-2026
Земля из космоса
Земля удалится от Солнца на максимальное расстояние
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

c2h5oh76

теперь беня вытер ноги об трумпа, вот это победители