Невозможный объект нашли внутри марсианского метеорита

Международная группа ученых вскрыла марсианский метеорит NWA 8171 и обнаружила внутри него невозможный объект — гранат. Статья исследователей опубликована журналом Geochemical Perspectives Letters.

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Значение находки огромное — этот минерал образуется на Земле в условиях сильного нагрева, давления или химических изменений. Однако на Марсе подходящих геологических условий для появления граната попросту нет.

Найденный минерал принадлежит к разновидности андрадит — желтовато-зеленоватой форме граната, богатой железом. Ученые из-за цвета сначала приняли найденные фрагменты за пироксен, однако повторный анализ опроверг их первоначальные предположения.

Теперь исследователи намерены выяснить, как в NWA 8171 попал невозможный минерал. Возможно, он образовался в результате удара метеорита или вообще образовался на другой планете.

Для этого они проведут изотопный анализ образцов. Если гранат имеет марсианское происхождение, это полностью поменяет представления о геологическом прошлом Марса.