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Кремль назвал «самую большую ошибку» Европы

Источник:
РБК
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Европейские страны серьезно ошибаются, полагая, что с Россией следует строить диалог с позиции силы и представления о слабости Москвы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости — точно мы не знаем, но это факт», — сказал он, комментируя дискуссии в Евросоюзе о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам и контактам. Однако возможный диалог должен быть направлен на поиск потенциальных решений.

Евросоюз в настоящее время испытывает разногласия по поводу возможного возобновления контактов с Москвой. Соответствующая инициатива председателя Европейского совета Антониу Кошты вызвала раскол среди лидеров ЕС.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

vova97

а чё так после выборов то надо было прям перед выборами провести

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...