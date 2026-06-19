Европейские страны серьезно ошибаются, полагая, что с Россией следует строить диалог с позиции силы и представления о слабости Москвы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или их глупости — точно мы не знаем, но это факт», — сказал он, комментируя дискуссии в Евросоюзе о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам и контактам. Однако возможный диалог должен быть направлен на поиск потенциальных решений.

Евросоюз в настоящее время испытывает разногласия по поводу возможного возобновления контактов с Москвой. Соответствующая инициатива председателя Европейского совета Антониу Кошты вызвала раскол среди лидеров ЕС.