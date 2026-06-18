Расшифровано призывающее демонов заклинание

Голландские археологи расшифровали редкую свинцовую табличку, найденную на месте древнеримского поселения Кориовалум. Она датируется II веком нашей эры и содержит заклинание, призывающее демонов.

Свинцовую пластину обнаружили в жертвенной яме под площадью перед ратушей. В античности свинец связывали с подземным миром и часто использовали для изготовления магических табличек, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Текст на табличке написан на древнегреческом языке, тогда как большинство подобных находок в Северной Европе содержат латинские надписи. При этом на артефакте выгравировано заклинание в египетской магической традиции.

Свинцовая табличка с заклинанием Фото: © Heidelberg University

Расшифровка показала, что автор обращался к демоническим силам с просьбой причинить вред своим противникам. Ученые отметили, что подобные проклятия были широко распространены в римскую эпоху.

Древние таблички с проклятиями назывались по-латыни defixiones, по-гречески — katadesmoi. После нанесения текста такие таблички обычно закапывали или бросали в колодцы и святилища, рассчитывая на помощь сверхъестественных сил.