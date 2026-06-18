НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Расшифровано призывающее демонов заклинание

Источник:
Phys.org
303 0

Голландские археологи расшифровали редкую свинцовую табличку, найденную на месте древнеримского поселения Кориовалум. Она датируется II веком нашей эры и содержит заклинание, призывающее демонов.

Свинцовую пластину обнаружили в жертвенной яме под площадью перед ратушей. В античности свинец связывали с подземным миром и часто использовали для изготовления магических табличек, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Текст на табличке написан на древнегреческом языке, тогда как большинство подобных находок в Северной Европе содержат латинские надписи. При этом на артефакте выгравировано заклинание в египетской магической традиции.

Свинцовая табличка с заклинанием
Свинцовая табличка с заклинанием
Фото: © Heidelberg University

Расшифровка показала, что автор обращался к демоническим силам с просьбой причинить вред своим противникам. Ученые отметили, что подобные проклятия были широко распространены в римскую эпоху.

Древние таблички с проклятиями назывались по-латыни defixiones, по-гречески — katadesmoi. После нанесения текста такие таблички обычно закапывали или бросали в колодцы и святилища, рассчитывая на помощь сверхъестественных сил.

SIBNET.RU В MAX



Еще по теме
Почему отказ от кофе вызывает яркие сны
Гигантская грибная сеть завоевала Землю
Физики запустили первые ядерные часы
Почему одни люди стареют быстрее других
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
Правила владения оружием смягчили в России
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум
Обсуждение (0)
Картина дня
Пожар
Российская армия нанесла ответный удар по энергообъектам Украины
Спутники Starlink
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Флаг Ирана
США подписали соглашение с Ираном на условиях Тегерана
Максим Галкин
Иноагент Галкин показал себя в 50 лет
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

DreamDragon

Окей, ситуация: сим утеряна/заблокирована, или телефон вдруг сломался - что делать?Не говоря уже о том...

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?