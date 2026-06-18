Блогера Александру Митрошину осудили условно за отмывание денег

Блогер Александра Митрошина получила три года условно и штраф 900 тысяч рублей по делу о легализации денежных средств.

Также Тверской районный суд Москвы постановили конфисковать у нее имущество на 115 миллионов рублей, сообщили адвокаты Митрошиной Михаил Мушаилов и Михаил Юсупов.

Прокуратура запрашивала для блогера три года в исправительной колонии общего режима. При этом обвинитель просила суд обратить внимание на положительные характеристики подсудимой, активное способствование раскрытию преступления, благотворительную деятельность и отсутствие судимости. Защита Митрошиной настаивала на легальном характере ее деятельности при погашении налоговой недоимки.

«Я не отрицаю факт покупки квартир. Но никакого умысла производить легализацию у меня не было. Я покупала квартиры для себя, оплачивала их со своего счета ИП. Я хотела жить в этих квартирах, я гордилась, что смогла их купить для себя и своей семьи», — говорила блогер в последнем слове.

Митрошина была популярным блогером в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и заблокированной в РФ), создала курсы по продвижению в этой соцсети, также открыла школу танцев в Дубае, где жила с 2022 года. Девушку задержали в марте 2025 года в Сочи, куда она прилетела из-за границы.

По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей и отмыла эти деньги, купив две квартиры в Москве. Сначала СК сообщал, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Впоследствии Митрошина изменила позицию и признала вину лишь частично.

В марте 2023 года в отношении Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (части 2 статьи 198 УК). Позднее оно было прекращено после оплаты части долга. В рамках последнего дела защита блогера указывала, что с 2023 по 2025 год Митрошина заплатила налоги на сумму 666 миллионов рублей. По словам адвокатов, задолженности перед фискальным органом она не имеет.