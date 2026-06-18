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Более 190 беспилотников атаковали Московский регион

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Число пострадавших от атаки украинских беспилотников на Московскую область достигло 17 человек, среди которых двое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Всего регион атаковали более 190 украинских беспилотников. «Пострадали 17 человек, в том числе двое детей», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По данным губернатора Подмосковья, в Раменском у 10-летней девочки травма голени, она находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Трехлетняя девочка пострадала в Котельниках, она тоже доставлена в Центр охраны материнства и детства.

В Котельниках ранения получили девять человек, в Раменском — трое. В Люберцах, Солнечногорске и Дзержинском пострадали четверо. Также госпитализировали мужчину из ТЦ «Садовод». Четырнадцать человек сейчас находятся в больницах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

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Топ комментариев

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?

DreamDragon

Окей, ситуация: сим утеряна/заблокирована, или телефон вдруг сломался - что делать?Не говоря уже о том...

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного