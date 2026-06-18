Более 190 беспилотников атаковали Московский регион

Число пострадавших от атаки украинских беспилотников на Московскую область достигло 17 человек, среди которых двое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Всего регион атаковали более 190 украинских беспилотников. «Пострадали 17 человек, в том числе двое детей», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По данным губернатора Подмосковья, в Раменском у 10-летней девочки травма голени, она находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Трехлетняя девочка пострадала в Котельниках, она тоже доставлена в Центр охраны материнства и детства.

В Котельниках ранения получили девять человек, в Раменском — трое. В Люберцах, Солнечногорске и Дзержинском пострадали четверо. Также госпитализировали мужчину из ТЦ «Садовод». Четырнадцать человек сейчас находятся в больницах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).