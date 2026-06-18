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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Московский нефтеперерабатывающий завод
Фото: Тёп / CC0

Несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), во время массированного налета в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал Собянин.

По последним данным мэра Москвы, уничтожены 180 беспилотников, летевших на столицу. Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали.

В ходе налета БПЛА на Москву 16 июня один из дронов повредил объект МНПЗ, из-за чего на его территории возник пожар. Возгорание удалось локализовать, а потом и ликвидировать.

Тема: Спецоперация на Украине
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ЧП #Происшествия #Недра и ТЭК #Конфликты
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