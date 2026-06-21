Кефир хотя и считается полезным продуктом, но может серьезно навредить некоторым, предупредила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — пояснила эксперт в интервью «Ленте.ру».

Кефир не рекомендуется употреблять людям с гастритом с повышенной кислотностью, рефлюксной болезнью, дуоденитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. В случае с аллергией на молочный белок иммунная система атакует его, вызывая крапивницу, зуд, затрудненное дыхание и отек Квинке.

При этом неправильное хранение или истекший срок годности может превратить кефир в источник токсинов, подчеркнула собеседница издания. Это, в частности, грозит острым гастроэнтеритом с сильной рвотой и обезвоживанием.

Эксперт предупредил о вреде кофе навынос



В то же время бесконтрольное употребление обезжиренного кефира вызывает нарушение всасывания питательных веществ и хроническую диарею. Также этот напиток меняет кислотность среды и взаимодействует с кальцием, что снижает эффективность многих лекарств.

«Антибиотики-тетрациклины связываются с кальцием и резко теряют силу, молочные продукты препятствуют усвоению железа, а кальций мешает всасыванию препаратов для щитовидной железы», — пояснила эксперт.