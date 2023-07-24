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Эксперт предупредил о вреде кофе навынос

Источник:
Sibnet.ru
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Стакан кофе навынос
Фото: © freepik.com

Увлечение кофе навынос в одноразовых стаканчиках может отрицательно сказаться на пищевом поведении, предупредил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Культура употребления купленного навынос кофе не соответствует принципам здорового и сбалансированного питания, сказал эксперт в беседе с радио Sputnik. Это подталкивает человека к незапланированным перекусам, пояснил он.

По словам Малоземова, у многих людей выделяется желудочный сок на употребление этого напитка. Если выпить кофе между завтраком и обедом, можно ощутить голод, что не позволит удержаться от перекуса, который в «вряд ли окажется здоровым».

Помимо этого в кофейных напитках, продаваемых в таком формате, зачастую содержится избыточное количество сахара, а злоупотребление сладким негативно отражается и на здоровье, и на фигуре, отметил эксперт.

Кроме того, согласно исследованиям, в напитках в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками содержатся микрочастицы пластика.

Лучше всего, по совету Малоземова, пить кофе из обычной посуды и после основного приема пищи, добавляя в напиток минимальное количество сахара.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.