Эксперт предупредил о вреде кофе навынос

Увлечение кофе навынос в одноразовых стаканчиках может отрицательно сказаться на пищевом поведении, предупредил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Культура употребления купленного навынос кофе не соответствует принципам здорового и сбалансированного питания, сказал эксперт в беседе с радио Sputnik. Это подталкивает человека к незапланированным перекусам, пояснил он.

По словам Малоземова, у многих людей выделяется желудочный сок на употребление этого напитка. Если выпить кофе между завтраком и обедом, можно ощутить голод, что не позволит удержаться от перекуса, который в «вряд ли окажется здоровым».

Помимо этого в кофейных напитках, продаваемых в таком формате, зачастую содержится избыточное количество сахара, а злоупотребление сладким негативно отражается и на здоровье, и на фигуре, отметил эксперт.

Кроме того, согласно исследованиям, в напитках в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками содержатся микрочастицы пластика.

Лучше всего, по совету Малоземова, пить кофе из обычной посуды и после основного приема пищи, добавляя в напиток минимальное количество сахара.