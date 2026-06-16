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Купюрам «банка приколов» грозит запрет

Источник:
РИА Новости
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Госдума и Банк России обсуждают меры для борьбы с изготовлением и сбытом предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, рассказал глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центробанк в январе 2026 года предложил запретить изготавливать и распространять предметы, похожие на российские денежные знаки. Регулятор объяснил, что это нужно для поддержания чистоты налично-денежного оборота.

Парламентарий в комментарии РИА Новости подчеркнул, что Госдума и Банк России сотрудничают по вопросу разработки законодательных мер по борьбе с купюрами «банка приколов», это позволит защитить российских граждан от действия мошенников.

Сейчас банкноты «банка приколов» находятся в свободной продаже — в магазинах, на маркетплейсах, в социальных сетях.

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