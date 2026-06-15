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Губернатор Новосибирской области поручил подтвердить наличие топлива

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС Газпромнефть и машины, касса
Фото: © Sibnet.ru

Региональный Минпромторг по поручению губернатора Новосибирской области Андре Травникова доложит о запасах топлива в регионе и ценах, сообщили пресс-службе правительства региона.

«Две недели назад просил организовать мониторинг цен и запасов топлива на наших нефтебазах и сети АЗС. Просьба — подготовить информационное сообщение, выпустить его через СМИ: какая ситуация, какие запасы, как меняются цены. Подтвердить, что в Новосибирской области снабжение стабильное, чтобы снять возможное беспокойство», — цитирует Травникова пресс-служба.

Власти Кемеровской области обещали создать запасы горюче-смазочных материалов, чтобы избежать их дефицита и роста цен из-за «ударов по топливным объектам», сообщал губернатор региона Илья Середюк в начале июня.

Одна из кемеровских АЗС — «Форус» — ограничила продажу бензина: не более 20 литров в одни руки «в связи со сложной рыночной обстановкой». Местный Минпромторг заявил, что такая ситуация возможна на станциях небольших операторов, у крупных ситуация стабильна.

Ограничения на заливку топлива вводились на заправках Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге. В Крыму, Краснодарском крае и Татарстане в конце мая — начале июня приостанавливали продажу бензина.

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Экономика #Недра и ТЭК #Новосибирск
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Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

mosquito__2010

с куклами вуду у ермака эффектно получилось. и без бы. государственность тупой нацистской украины така...