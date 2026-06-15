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Михалков ответил на письмо Сокурова о цензуре в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Михалков
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил на открытое письмо коллеги Александра Сокурова, заявившего о бедственном положении российского кино в связи с цензурой.

«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят», — написал Михалков в телеграм-канале.

По словам режиссера, он не стал реагировать на письмо Сокурова, поскольку тот указал, что не ждет ответа. «Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем», — заявил Михалков.

Сокуров написал личное письмо Михалкову в апреле, в котором обратил его внимание на запреты как своих, так и фильмов других режиссеров, но через два месяца решил его обнародовать. К нему прилагался список из 37 картин.

«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как вы», — говорилось в письме.

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kaisik

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Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

mosquito__2010

с куклами вуду у ермака эффектно получилось. и без бы. государственность тупой нацистской украины така...