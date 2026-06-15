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Сокуров написал Михалкову о бедственном положении кино

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Сокуров
Фото: LucaFazPhoto / CC BY-SA 4.0

Режиссер Александр Сокуров опубликовал открытое письмо председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову о бедственном положении российской киноиндустрии.

Сокуров отметил, что еще два месяца назад перед показом его фильма «Записная книжка режиссера» в рамках Московского кинофестиваля передал его Михалкову, и письмо «имело тогда личный характер», однако ответа он так и не получил.

«Сегодня, в день своего рождения, я предаю общественной огласке его содержание. Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», — отметил режиссер.

По его словам, киноиндустрия России «находится в бедственном положении», и никаких решений для улучшения ситуации до настоящего времени принято не было, хотя он поднимал этот вопрос в том числе на совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Сокуров указал, что последние несколько лет систематические цензурные запреты в его адрес «исключают возможность продолжения профессионального развития», и это относится не только к нему.

К письму прилагается список из 37 фильмов, которые были запрещены Минкультом. Среди них «Праздник» Алексея Красовского, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Ампир V» Виктора Гинзбурга, «Хозяин» Юрия Быкова, сериал «Монастырь» Александра Молочникова, а также три фильма самого Сокурова — «Русский ковчег», «Сказка» и «Солнце» (новая версия).

«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как вы. Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам — в основном молодым — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы вам очень благодарен», — завершил письмо Сокуров.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится